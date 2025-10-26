Фетисов дал совет юным спортсменам в Бресте: «В 14 лет я решил стать лучшим хоккеистом в мире. Этот возраст – время принятия решений. Надо ставить большие цели»

Вячеслав Фетисов посоветовал юным хоккеистам правильно принимать решения.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы в Бресте встретился с юными спортсменами, их родителями и тренерами.

«Я считаю, что 14 лет – это время принятия решений. Кем ты хочешь быть, чем заниматься. В 14 лет я принял решение, что хочу стать лучшим хоккеистом в мире. Для этого правильно надо расставить приоритеты, ставить перед собой большие цели.

Нужно многое поменять в своей жизни, точно знать, что сразу и сейчас ничего не бывает. Не бывает так в 14 лет, что и девчонки, и хоккей... Попробовать алкоголь, еще что-то, не бывает так [в успешной карьере], поверьте мне», – заявил Вячеслав Фетисов .

