2

Валерий Каменский: «Федоров – лучший российский игрок в истории НХЛ»

Валерий Каменский назвал Сергея Федорова лучшим российским игроком в истории НХЛ.

«Если называть лучшего российского игрока за все годы НХЛ, то я назову Сергея Федорова. Он просто лучший. Я считаю, что это пример яркого универсального центрального нападающего. Сергей здорово играл как в нападении, так и в защите.

Федоров много раз признавался лучшим в свои годы. Лучший защитник – Владимир Константинов, а лучший вратарь – Сергей Бобровский. Не очень уместно, как мне кажется, сравнивать нынешних молодых игроков НХЛ с легендами.

Хоккей в целом меняется. Мы играли 20 лет назад. Сейчас хоккей стал другим. Нынешняя молодежь показывает свой класс игры, а мы играли иначе. Здесь нельзя сравнивать», – сказал обладатель Кубка Стэнли.

Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
logoСергей Федоров
logoНХЛ
logoСергей Бобровский
logoВалерий Каменский
logoВладимир Константинов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кучеров – 2-й игрок в истории «Тампы» с 1000+ очков, до рекорда Стэмкоса – 136 баллов. Среди россиян в НХЛ он 6-й
сегодня, 07:22
Дмитрий Миронов о том, вспоминают ли в Америке «Русскую пятерку» из «Детройта»: «Не видел и не слышал. Видимо, после февраля 2022 года это никому не нужно. Русских не очень жалуют»
24 октября, 06:46
Плющев о том, что ЦСКА вывел Спронга из состава: «Если эта фигура токсичная, никакие уговоры не помогут. Мой опыт говорит о том, что таких игроков нужно сразу убирать!»
20 октября, 04:58
Главные новости
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Торпедо», ЦСКА принимает «Амур», «Северсталь» играет с «Шанхаем», «Спартак» – с «Сочи»
25 минут назадLive
Купер о 1000 очках Кучерова: «Никита – один из величайших, если не самый великий игрок в истории «Тампы». У него многое впереди»
35 минут назад
Главный арбитр КХЛ о дисквалификации Дронова: «Можно не засаживать кросс-чеком в спину беззащитному судье. Не было даже попыток извиниться»
58 минут назадВидео
НХЛ. «Нью-Джерси» против «Колорадо», «Тампа» примет «Вегас», «Виннипег» сыграет с «Ютой», «Рейнджерс» в гостях у «Калгари»
сегодня, 13:06
Разин выложил фото с Загитовой, Петросян, Тутберидзе и Ягудиным: «Надеюсь когда-нибудь встать с ними в один ряд»
сегодня, 12:58Фото
Гендиректор «Салавата» о Броссо: «Контракт с ним тоже заключен на деньги от Хмелевски, смогли себе позволить»
сегодня, 12:15
Коваленко о дисквалификации Дронова: «Если натянуть сову на глобус, еще можно понять удаление. Но я не понимаю, за что ему влепили еще и 5 матчей. Сомнительное решение!»
сегодня, 11:32
Овечкин стал вторым в истории НХЛ первым номером драфта с 1500 матчами. У Торнтона 1714 игр
сегодня, 11:15
Карбери про 1:7 с «Оттавой»: «Позорное выступление «Вашингтона»
сегодня, 10:48
Отец Илона Маска сравнил КХЛ и НХЛ: «Обе лиги равны, обе невероятные»
сегодня, 10:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Салавата»: «Ждем Ремпала через 10 дней – нужно закрыть все вопросы с документами. Решение о том, когда он выйдет на лед, примет тренерский штаб»
1 минуту назад
Форвард «Шанхая» Вагнер о морозах в России: «Меня таким не испугать, я из Канады»
45 минут назад
Каменский о 1500-м матче Овечкина на фоне 1:7 с «Оттавой»: «Результат матча со временем забудется, а такое достижение останется»
сегодня, 13:17
Тренер «Монреаля» высоко оценил игру Демидова в большинстве: «Он внимателен и продолжает совершенствоваться»
сегодня, 12:45
Детский тренер Кучерова: «Жизнь проходит, а это поколение на Олимпиаде не поиграло. Неправильно смешивать спорт и политику»
сегодня, 12:32
Форвард «Шанхая» Вагнер: «Все в мире знают о Санкт-Петербурге – в США и Канаде точно. Счастлив, что получил возможность жить в таком месте с богатой историей»
сегодня, 11:58
Каменский о 1000 очках Кучерова: «Он великий игрок с большой буквы»
сегодня, 11:48
Быков про 1000 очков Кучерова: «Браво, мастер! Выдающийся результат. Настоящий командный игрок»
сегодня, 10:58
Губерниев о 1000 очках Кучерова в НХЛ: «Умница, технарь, человек, без которого сложно представить команду. Просто глава на льду!»
сегодня, 10:17
Форвард «Адмирала» Олсон: «Чувствую себя здорово в России. Уровень хоккея очень высок»
сегодня, 09:43