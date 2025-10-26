Валерий Каменский: «Федоров – лучший российский игрок в истории НХЛ»
Валерий Каменский назвал Сергея Федорова лучшим российским игроком в истории НХЛ.
«Если называть лучшего российского игрока за все годы НХЛ, то я назову Сергея Федорова. Он просто лучший. Я считаю, что это пример яркого универсального центрального нападающего. Сергей здорово играл как в нападении, так и в защите.
Федоров много раз признавался лучшим в свои годы. Лучший защитник – Владимир Константинов, а лучший вратарь – Сергей Бобровский. Не очень уместно, как мне кажется, сравнивать нынешних молодых игроков НХЛ с легендами.
Хоккей в целом меняется. Мы играли 20 лет назад. Сейчас хоккей стал другим. Нынешняя молодежь показывает свой класс игры, а мы играли иначе. Здесь нельзя сравнивать», – сказал обладатель Кубка Стэнли.
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости