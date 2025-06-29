Дадонов, Кузьменко, Маршанд, Кори Перри и Патрик Кэйн вошли в топ-12 лучших форвардов НХЛ без контракта по версии NHL.com

Евгений Дадонов и Андрей Кузьменко вошли в топ-12 форвардов НХЛ без контракта.

Рейтинг опубликован на официальном сайте НХЛ. 35-летний Дадонов и 29-летний Кузьменко 1 июля станут неограниченно свободными агентами по истечении соглашений с «Далласом» и «Лос-Анджелесом».

В топ-12 форвардов НХЛ, не имеющих контракта вошли: Брок Босер («Ванкувер»), Евгений Дадонов («Даллас»), Джонатан Друэн («Колорадо»), Клод Жиру («Оттава»), Микаэль Гранлунд («Даллас»), Патрик Кэйн («Детройт»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»), Брэд Маршанд («Флорида»), Митч Марнер («Торонто»), Густав Нюквист («Миннесота»), Кори Перри («Эдмонтон»), Николай Элерс («Виннипег»).

Дадонов набрал 40 (20+20) очков в 80 матчах за «Даллас» в регулярном чемпионате и 4 (3+1) очка в 16 играх плей-офф.

Кузьменко перешел в «Лос-Анджелес» в прошлом сезоне и провел 22 матча в регулярке, отметившись пятью шайбами и 12 результативными передачами.