Агент Кузнецова о «Металлурге»: «Жене комфортно, все нравится. В его мастерстве сомнений ни у кого нет, он наберет форму»
Агент Евгения Кузнецова заявил, что форвард всем доволен в «Металлурге».
33-летний форвард провел за магнитогорский клуб 6 матчей и набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 1».
«Пока трудно дать какую-то оценку. Но мы в любом случае мы понимаем, что это Кузнецов. Я жду, пока он наберет форму, кондиции. Он много делает для этого. Через работу он наберет форму, в его мастерстве сомнений ни у кого нет.
Пока я всем доволен. Знаю, что Жене комфортно, ему все нравится, он чувствует себя хорошо и обстановка в команде соответствующая», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
