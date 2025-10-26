Агент Кузнецова о «Металлурге»: «Жене комфортно, все нравится. В его мастерстве сомнений ни у кого нет, он наберет форму»

Агент Евгения Кузнецова заявил, что форвард всем доволен в «Металлурге».

33-летний форвард провел за магнитогорский клуб 6 матчей и набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 1».

«Пока трудно дать какую-то оценку. Но мы в любом случае мы понимаем, что это Кузнецов . Я жду, пока он наберет форму, кондиции. Он много делает для этого. Через работу он наберет форму, в его мастерстве сомнений ни у кого нет.

Пока я всем доволен. Знаю, что Жене комфортно, ему все нравится, он чувствует себя хорошо и обстановка в команде соответствующая», – сказал агент игрока Шуми Бабаев .