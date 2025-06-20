  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Перри про 5 поражений в финалах Кубка Стэнли за 6 лет: «Это опустошает, просто не верится. Надеюсь, у меня будет возможность попытаться еще раз»
12

Перри про 5 поражений в финалах Кубка Стэнли за 6 лет: «Это опустошает, просто не верится. Надеюсь, у меня будет возможность попытаться еще раз»

Кори Перри прокомментировал свою серию поражений в финалах Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в решающей серии этого сезона со счетом 2-4.

Для 40-летнего форварда «Ойлерс» это поражение стало пятым подряд в финальных сериях Кубка Стэнли. До этого Перри проигрывал вместе с «Далласом» (2020 год), «Монреалем» (2021), «Тампой» (2022) и «Эдмонтоном» (2024).

«Это опустошает. Пять раз за последние шесть лет – от этого не становится легче. Просто не верится. Но ты двигаешься дальше и готовишься к следующему сезону.

Надеюсь, у меня будет возможность попытаться еще раз», – сказал Кори Перри.

Перри об «Эдмонтоне»: «Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
logoКори Перри
logoНХЛ
logoФлорида
logoКубок Стэнли
logoЭдмонтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Перри об «Эдмонтоне»: «Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства»
7вчера, 19:44
40-летний Перри вышел на 4-е место в истории НХЛ по числу игр в плей-офф (237), обогнав Мессье. У Кори рекорд среди форвардов
518 июня, 05:45
Перри проиграл 5 финалов Кубка Стэнли за 6 лет – с «Далласом», «Монреалем», «Тампой» и дважды с «Эдмонтоном»
7618 июня, 04:39
Главные новости
«Динамо» может продать Рашевского «Авангарду». Омский клуб «нашел весомые доводы» (Михаил Зислис)
315 минут назад
«Тампа», «Рейнджерс», «Коламбус», «Ванкувер», «Айлендерс» и «Чикаго» интересуются Петеркой. «Баффало» рассмотрит обмен форварда на готовых игроков (The Fourth Period)
428 минут назад
Макдэвид – болельщикам «Эдмонтона»: «Сохраняйте терпение и продолжайте верить. Когда наступит тот самый момент, ожидание окупится»
25сегодня, 05:17
Ирина Роднина: «От иждивенческого отношения к стране пора избавляться. По соцобеспечению Россия далеко обогнала куда более развитые государства»
123сегодня, 04:43
Майоров считает, что «Вашингтону» стоило выбрать Малкина, а не Овечкина на драфте-2004: «Евгений интереснее – катание, видение поля, фантастическая игра на партнеров»
91сегодня, 04:32
Ротенберг поучаствовал в ПМЭФ: «Вместе с Дегтяревым обсудили взаимодействие спорта и бизнеса, вопросы эффективного управления. Вперед, Россия»
9сегодня, 04:16
Генменеджер «Миннесоты» о Капризове: «Хотим, чтобы он остался с нами на всю карьеру. Мы любим Кирилла, и ему здесь нравится»
3сегодня, 04:01
Рирден может войти в штаб «Филадельфии». Сообщалось, что экс-тренером «Вашингтона» интересуется «Локомотив»
1сегодня, 03:46
Макдэвид о плей-офф: «Эдмонтон» нашел формулу успеха, но не смог одержать еще две победы. Не будем удовлетворены, пока не достигнем цели»
10сегодня, 03:33
«Даллас» обменял Марчмента в «Сиэтл» на выбор в 3-м раунде драфта-2026 и пик 4-го раунда в 2025-м
16сегодня, 03:13
Ко всем новостям
Последние новости
Майоров о поражении СССР в Лейк-Плэсиде-1980: «Обосрались по полной, про допинг у США – фантазии. Тихонова сгубила педантичность, народ устал от этого режима»
346 минут назад
Генменеджер «Миннесоты» о переговорах с Росси: «Слухи, что Марко мне не нравится – неправда. Мне нравятся все наши хоккеисты, но за определенные суммы в контрактах»
1сегодня, 05:35
Денис Лебедев: «Я поклонник ЦСКА в хоккее и футболе – близко дружу с Федоровым, хорошо знаю Есмантовича. Работаю инструктором по физподготовке в хоккейном ЦСКА»
1сегодня, 05:01
Василий Подколзин: «Перри – легенда. Он замечательно играет под воротами, хороший лидер и прекрасный партнер»
вчера, 21:15
Мильштейн о матчах с командами CHL: «Спорт должен быть вне политики, нас тепло приняли. Ребята показали характер, братство и настоящий дух победителей»
4вчера, 20:58
Рыбин о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «У них есть время до конца месяца. Зная об интересе Ротенберга, еще можно подождать. Что-то может измениться»
1вчера, 20:24
Новиков о Кубке Стэнли: «Есть фильм «Подвиг разведчика», а я бы ввел оборот «Подвиг Бобровского». Его вклад в победу стоит миллиарды долларов»
1вчера, 19:57
Подколзин о том, как болели за «Эдмонтон» в плей-офф: «Город будто сошел с ума. Канада – это что-то особенное, в Америке это не так ощущается»
2вчера, 19:50
Перри об «Эдмонтоне»: «Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства»
7вчера, 19:44
Каменский о Малкине: «Для нашего хоккея было бы здорово, если бы игрок такого высокого уровня снова сыграл за «Металлург» и завершил карьеру там, где и начинал»
3вчера, 18:51