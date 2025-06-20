Перри про 5 поражений в финалах Кубка Стэнли за 6 лет: «Это опустошает, просто не верится. Надеюсь, у меня будет возможность попытаться еще раз»
Кори Перри прокомментировал свою серию поражений в финалах Кубка Стэнли.
«Эдмонтон» уступил «Флориде» в решающей серии этого сезона со счетом 2-4.
Для 40-летнего форварда «Ойлерс» это поражение стало пятым подряд в финальных сериях Кубка Стэнли. До этого Перри проигрывал вместе с «Далласом» (2020 год), «Монреалем» (2021), «Тампой» (2022) и «Эдмонтоном» (2024).
«Это опустошает. Пять раз за последние шесть лет – от этого не становится легче. Просто не верится. Но ты двигаешься дальше и готовишься к следующему сезону.
Надеюсь, у меня будет возможность попытаться еще раз», – сказал Кори Перри.
Перри об «Эдмонтоне»: «Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
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