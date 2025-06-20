Перри про 5 поражений в финалах Кубка Стэнли за 6 лет: «Это опустошает, просто не верится. Надеюсь, у меня будет возможность попытаться еще раз»

Кори Перри прокомментировал свою серию поражений в финалах Кубка Стэнли.

«Эдмонтон » уступил «Флориде » в решающей серии этого сезона со счетом 2-4.

Для 40-летнего форварда «Ойлерс» это поражение стало пятым подряд в финальных сериях Кубка Стэнли. До этого Перри проигрывал вместе с «Далласом» (2020 год), «Монреалем» (2021), «Тампой» (2022) и «Эдмонтоном» (2024).

«Это опустошает. Пять раз за последние шесть лет – от этого не становится легче. Просто не верится. Но ты двигаешься дальше и готовишься к следующему сезону.

Надеюсь, у меня будет возможность попытаться еще раз», – сказал Кори Перри .

Перри об «Эдмонтоне»: «Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства»