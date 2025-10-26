Крикунов про Максима Третьяка: «Сомневаюсь, что станет 1-м номером в «Сочи», Хомченко – первый. Ставили Максима со СКА, он еще не готов»

Владимир Крикунов сомневается, что Максим Третьяк будет первым вратарем в «Сочи».

В воскресенье «южане» проиграли «Спартаку » (3:5) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ. Ворота «Сочи » защищал 24-летний Алексей Щетилин .

Ранее команда Владимира Крикунова уступила СКА (1:8). На 22-й минуте матча при счете 0:4 вместо Алексея Щетилина на лед вышел Максим Третьяк. На 30-й минуте после трех пропущенных шайб тренерский штаб сделал обратную замену вратаря, вернув Щетилина на лед.

– Тяжело играть без поддержки? Мало болельщиков на стадионе.

– Это не основная причина [поражения].

– У «Спартака» был провальный прошлый матч. Вам не повезло?

– У нас вратарь обычно не пропускал такие. Он мало сыграл в КХЛ.

– Максим Третьяк может стать новым импульсом для команды?

– Мы его ставили со СКА . Он еще не готов.

– Верите, что он станет первым номером?

– Я сомневаюсь, что он станет первым номером. У нас первый номер – Хомченко, – передает слова Крикунова корреспондент «Матч ТВ».