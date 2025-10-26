Крикунов про Максима Третьяка: «Сомневаюсь, что станет 1-м номером в «Сочи», Хомченко – первый. Ставили Максима со СКА, он еще не готов»
В воскресенье «южане» проиграли «Спартаку» (3:5) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ. Ворота «Сочи» защищал 24-летний Алексей Щетилин.
Ранее команда Владимира Крикунова уступила СКА (1:8). На 22-й минуте матча при счете 0:4 вместо Алексея Щетилина на лед вышел Максим Третьяк. На 30-й минуте после трех пропущенных шайб тренерский штаб сделал обратную замену вратаря, вернув Щетилина на лед.
– Тяжело играть без поддержки? Мало болельщиков на стадионе.
– Это не основная причина [поражения].
– У «Спартака» был провальный прошлый матч. Вам не повезло?
– У нас вратарь обычно не пропускал такие. Он мало сыграл в КХЛ.
– Максим Третьяк может стать новым импульсом для команды?
– Мы его ставили со СКА. Он еще не готов.
– Верите, что он станет первым номером?
– Я сомневаюсь, что он станет первым номером. У нас первый номер – Хомченко, – передает слова Крикунова корреспондент «Матч ТВ».