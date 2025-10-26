Каменский о 1500-м матче Овечкина на фоне 1:7 с «Оттавой»: «Результат матча со временем забудется, а такое достижение останется»

Валерий Каменский оценил достижение Александра Овечкина.

Овечкин провел 1500 матчей в регулярных чемпионатах в домашней игре с «Оттавой», которая завершилась поражением «Вашингтона » 1:7.

«Есть командная игра, а индивидуальные рекорды Александра останутся и внесутся в историю. Бывают поражения, победы, там много игр, так что результат матча со временем забудется, а такое достижение останется», – сказал обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион.