Ковальчук о критике Гашека в адрес россиян и НХЛ: «В хоккее мало радикалов. Бывают такие политики, как Доминик. Он вратарь, ему простительно, его мнение не интересует»

Илью Ковальчука не интересует мнение Доминика Гашека о россиянах.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии неоднократно выступал с критикой в адрес руководства НХЛ из-за политики в отношении российских игроков. Например, Гашек заявил : «НХЛ снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди».

«Вообще, в хоккее мало радикалов, бывают такие политики, как Гашек . Но он вратарь, ему простительно, и его мнение не интересует», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.