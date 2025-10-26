Галлан об 1:4 от «Северстали»: «Спецбригады повлияли на игру. В большинстве «Шанхаю» ничего не удалось, в меньшинстве действовали лучше. Нахватали удалений»

Жерар Галлан подвел итоги игры с «Северсталью» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Шанхай » потерпел поражение в выездном матче со счетом 1:4.

«Очень хороший первый период, обе команды играли равно. А потом все поменялось, соперник перехватил инициативу, сыграл лучше.

Спецбригады повлияли на игру, в большинстве нам ничего не удалось создать, в меньшинстве чуть лучше играли. Нахватали лишних удалений», – сказал главный тренер «Шанхая».