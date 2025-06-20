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Василий Подколзин: «Перри – легенда. Он замечательно играет под воротами, хороший лидер и прекрасный партнер»

Василий Подколзин высоко отозвался о форварде Кори Перри.

В 22 играх минувшего плей-офф 40-летний нападающий набрал 14 (10+4) очков. В финале Кубка Стэнли «Эдмонтон» уступил «Флориде» (2-4). Для Перри это поражение стало пятым в финальных сериях за последние 6 лет.

– В чем уникальность Кори Перри, который проиграл пять финалов плей-офф? С другой стороны, в финал надо еще попасть. А он в 40 лет бьется как лось.

– Перри – это легенда. Я даже не знаю, что добавить. Пройти такой непростой путь – и до сих пор искать в себе силы, возвращаться каждый год в хоккей, биться в плей-офф.

Я считаю, что Кори Перри – отличный игрок. Он замечательно играет под воротами. Хороший лидер. Всегда может найти нужные слова. Для таких ребят как я – прекрасный партнер.

– А делают ли эти великие игроки – Перри, Макдэвид, Драйзайтль – что-то необычное? Вот Патрик Марло в перерывах матчей сидел в ледяной ванне. У ваших легенд «Эдмонтона» есть лайфхаки?

– Конечно, у того же Перри есть какие-то штуки, которые он всегда делает перед игрой. Я думаю, это как-то с возрастом приходит.

Что касается холодных ванн, то у нас все очень следят за здоровьем, так как команда возрастная. А вот разные штуки и ритуалы, чтобы последним выходить на лед, делать определенные вещи на раскатке или тренировке, – вот это все к Кори, – сказал форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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