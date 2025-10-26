  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Голкипер «Оттавы» Улльмарк приехал к воротам «Вашингтона», намереваясь подраться с Линдгреном после начала массовой потасовки. Судьи разняли хоккеистов
0

Голкипер «Оттавы» Улльмарк приехал к воротам «Вашингтона», намереваясь подраться с Линдгреном после начала массовой потасовки. Судьи разняли хоккеистов

Линус Улльмарк хотел принять участие в массовой драке за воротами «Вашингтона».

«Кэпиталс» дома разгромно проиграли «Оттаве» (1:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Во втором периоде при счете 4:0 форвард «Оттавы» Ридли Грейг после контакта с защитником «Вашингтона» Мартином Фегервары зацепил вратаря хозяев Чарли Линдгрена.

Затем Фегервары вступил в стычку с Грейгом и повалил его на лед. После этого началась массовая стычка между игроками команд. Вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк приехал к воротам «Кэпиталс» через всю площадку, намереваясь вступить в потасовку и подраться с Линдгреном. Приближаясь к воротам «Вашингтона», Улльмарк выкинул клюшку и скинул блин, но оставил ловушку. 

Судьи вмешались и не дали голкиперам подраться, а затем разняли остальных хоккеистов. По итогам эпизода игроки «Вашингтона» суммарно получили 6 минут штрафа, хоккеистов «Оттавы» оштрафовали на 4 минуты.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: YouTube-канал Sportsnet
