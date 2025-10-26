Ковальчук о недопуске России на турниры: «Отстранение юниорских и молодежных сборных – подло. Потом будут жалеть, думаю»
Илья Ковальчук назвал подлостью недопуск молодежных сборных России на турниры.
Российские национальные команды отстранены от международных турниров с 2022 года.
«Понятно, почему национальные сборные могут быть связаны с политикой, но отстранение юниорских и молодежных сборных – подло.
Думаю, что потом будут жалеть», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
