Ковальчук о недопуске России на турниры: «Отстранение юниорских и молодежных сборных – подло. Потом будут жалеть, думаю»

Илья Ковальчук назвал подлостью недопуск молодежных сборных России на турниры.

Российские национальные команды отстранены от международных турниров с 2022 года.

«Понятно, почему национальные сборные могут быть связаны с политикой, но отстранение юниорских и молодежных сборных – подло.

Думаю, что потом будут жалеть», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.