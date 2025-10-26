  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ковальчук о недопуске России на турниры: «Отстранение юниорских и молодежных сборных – подло. Потом будут жалеть, думаю»
3

Ковальчук о недопуске России на турниры: «Отстранение юниорских и молодежных сборных – подло. Потом будут жалеть, думаю»

Илья Ковальчук назвал подлостью недопуск молодежных сборных России на турниры.

Российские национальные команды отстранены от международных турниров с 2022 года. 

«Понятно, почему национальные сборные могут быть связаны с политикой, но отстранение юниорских и молодежных сборных – подло.

Думаю, что потом будут жалеть», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
Политика
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
ТАСС
logoИлья Ковальчук
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoсборная России U18
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о заявлении МОК про въезд атлетов в страны: «Олимпийская хартия заработает, надеюсь. Это двойной стандарт, нас не пускали все время, а тут индонезийцы проявили характер, и такой эффект»
23 октября, 21:39
Губернатор Новосибирской области о встрече с Ротенбергом: «Основной темой стала подготовка к Кубку Первого канала. Турнир станет новым этапом в истории хоккейных матчей региона»
23 октября, 17:59Фото
«Ротенберг – как Жириновский. Говорит непонятные вещи, но через 2-3 года они сбываются. На четвертый сезон в СКА он бы выиграл Кубок». Сервисмен сборной Рогатин о тренере
22 октября, 19:34
Главные новости
Голкипер «Оттавы» Улльмарк приехал к воротам «Вашингтона», намереваясь подраться с Линдгреном после начала массовой потасовки. Судьи разняли хоккеистов
2 минуты назад
НХЛ. «Нью-Джерси» против «Колорадо», «Тампа» примет «Вегас», «Виннипег» сыграет с «Ютой», «Рейнджерс» в гостях у «Калгари»
6 минут назадLive
Илья Ковальчук: «Россию невозможно отменить, однозначно. Овечкин сейчас творит за океаном, там никто не отменил флаг и гимн. Мы вернемся на международную аренду и дадим шороху»
23 минуты назад
Агент Кузнецова об интересе из НХЛ: «Многие продолжают следить, спрашивают. Он закончит сезон в «Металлурге» на высокой ноте, надеюсь»
30 минут назад
Фетисов о «Русской пятерке»: «Соперники просили тренера: «Может, не будешь нас выпускать против этих русских?» В «Чикаго» звезды говорили: «Не хочу выходить против русских – выглядим дурачками»
40 минут назад
Никитин о 2:1 с «Амуром»: «В ЦСКА акцентируем внимание не на количестве бросков, а на качестве игры. Доминировать качество пока не позволяет, поэтому бросаем немного»
сегодня, 17:21
Ракелль выбыл на 6-8 недель после операции на руке. У форварда «Питтсбурга» 3+5 в 9 матчах сезона
сегодня, 17:01
ЦСКА выиграл 4 матча подряд впервые в сезоне. Команда Никитина идет 7-й на Западе
сегодня, 16:27
КХЛ. «Автомобилист» уступил «Торпедо», ЦСКА победил «Амур», «Северсталь» обыграла «Шанхай», «Спартак» был сильнее «Сочи»
сегодня, 16:24
«Северсталь» выиграла 7 матчей подряд, команда Козырева – 1-я на Западе. У «Шанхая» 4 поражения кряду
сегодня, 16:12
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Кузнецова о «Металлурге»: «Жене комфортно, все нравится. В его мастерстве сомнений ни у кого нет, он наберет форму»
сегодня, 17:12
Галлан об 1:4 от «Северстали»: «Спецбригады повлияли на игру. В большинстве «Шанхаю» ничего не удалось, в меньшинстве действовали лучше. Нахватали удалений»
сегодня, 16:48
Голышев набрал 1+1 во 2-м матче после отстранения за допинг. «Автомобилист» проиграл «Торпедо» – 4:7
сегодня, 16:40
Спронг о Кузнецове: «Было здорово вместе выступать за «Вашингтон». Будет весело сыграть с ним в КХЛ, встретимся в финале, надеюсь»
сегодня, 15:12
Гендиректор «Салавата»: «Ждем Ремпала через 10 дней – нужно закрыть все вопросы с документами. Решение о том, когда он выйдет на лед, примет тренерский штаб»
сегодня, 14:32
Валерий Каменский: «Федоров – лучший российский игрок в истории НХЛ»
сегодня, 14:15
Форвард «Шанхая» Вагнер о морозах в России: «Меня таким не испугать, я из Канады»
сегодня, 13:48
Каменский о 1500-м матче Овечкина на фоне 1:7 с «Оттавой»: «Результат матча со временем забудется, а такое достижение останется»
сегодня, 13:17
Тренер «Монреаля» высоко оценил игру Демидова в большинстве: «Он внимателен и продолжает совершенствоваться»
сегодня, 12:45
Детский тренер Кучерова: «Жизнь проходит, а это поколение на Олимпиаде не поиграло. Неправильно смешивать спорт и политику»
сегодня, 12:32