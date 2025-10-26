  • Спортс
  • Фетисов о «Русской пятерке»: «Соперники просили тренера: «Может, не будешь нас выпускать против этих русских?» В «Чикаго» звезды говорили: «Не хочу выходить против русских – выглядим дурачками»
Фетисов о «Русской пятерке»: «Соперники просили тренера: «Может, не будешь нас выпускать против этих русских?» В «Чикаго» звезды говорили: «Не хочу выходить против русских – выглядим дурачками»

Вячеслав Фетисов высказался об отношении соперников к «Русской пятерке».

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

В 1997 году все 5 хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом. 

«Интересно, что у нас получилось соединить три поколения – от более опытных до молодых. У каждого была самобытность, но система, в которой мы выросли, научила нас нестандартному мышлению. Именно это и создало тот самый эффект. В Канаде хоккей был другой, там все по запрограммированным схемам. А мы привнесли вариативность и креативность.

Соперники признавались, что обсуждали нашу пятерку в раздевалке и не хотели выходить против нас. Говорили тренеру: «Может, ты не будешь нас выпускать против этих русских?»

Леша Жамнов рассказывал, что, когда он в «Чикаго» играл против нас, некоторые звезды в его команде говорили: «Не хочу выходить против русских – выглядим дурачками», – заявил двукратный олимпийский чемпион, экс-форвард «Детройта» и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

