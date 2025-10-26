Агент Кузнецова об интересе из НХЛ: «Многие продолжают следить, спрашивают. Он закончит сезон в «Металлурге» на высокой ноте, надеюсь»
Шуми Бабаев заявил, что интерес к Евгению Кузнецову от клубов НХЛ сохраняется.
С 1 октября 33-летний форвард выступает за «Металлург». Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаев неоднократно сообщал, что нападающий собирается вернуться в НХЛ.
«Да, многие интересуются, спрашивают. Говорят, что продолжают следить. Понятно, что по ходу сезона он уже никуда не поедет.
Надеюсь, он закончит сезон в Магнитогорске, желательно на высокой ноте», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
