Агент Кузнецова об интересе из НХЛ: «Многие продолжают следить, спрашивают. Он закончит сезон в «Металлурге» на высокой ноте, надеюсь»

Шуми Бабаев заявил, что интерес к Евгению Кузнецову от клубов НХЛ сохраняется.

С 1 октября 33-летний форвард выступает за «Металлург ». Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаев неоднократно сообщал, что нападающий собирается вернуться в НХЛ .

«Да, многие интересуются, спрашивают. Говорят, что продолжают следить. Понятно, что по ходу сезона он уже никуда не поедет.

Надеюсь, он закончит сезон в Магнитогорске, желательно на высокой ноте», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.