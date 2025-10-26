  • Спортс
Тренер «Монреаля» высоко оценил игру Демидова в большинстве: «Он внимателен и продолжает совершенствоваться»

Тренер «Монреаля» высоко оценил игру Ивана Демидова в большинстве.

Форвард «Монреаля» забил победный гол и сделал 2 голевые передачи в игре с «Ванкувером» (4:3) Он набрал 9-е (2+7) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне россиянин провел 10 матчей.

Сегодня за 13:47 (4:07 – в большинстве) у Демидова 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».

«Я всегда знал, что Демидов может играть в первой спецбригаде большинства. В какой-то момент он показал мне, что готов играть и на другой стороне площадки, в защите. Иван очень внимателен и продолжает совершенствоваться.

Все это указывало, что пора выпускать его в первой пятерке в большинстве. Плюс это позволяет мне дать ему немного больше игрового времени», – сказал Мартен Сен-Луи.

