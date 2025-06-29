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Маршанд хочет остаться во «Флориде»: «Здесь невероятная команда. Я наслаждаюсь каждой секундой»

Брэд Маршанд хочет остаться во «Флориде».

Маршанд может выйти на рынок свободных агентов 1 июля. 

«Это лучшие несколько месяцев в моей карьере. Здесь невероятная команда. Я наслаждаюсь каждой секундой, и, надеюсь, так будет и дальше», – сказал 37-летний форвард.

Маршанд перешел в «Пантерс» в марте этого года из «Бостона» и взял Кубок Стэнли. В прошлом сезоне канадец набрал 51 (23+28) очко в 71 матче.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт НХЛ
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