Даути может пропустить несколько недель после попадания шайбы в ногу в матче с «Оттавой». Травма не связана с прошлогодним переломом

Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути может пропустить несколько недель из-за травмы.

Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (1:2).

35-летний канадец может пропустить несколько недель из-за травмы нижней части тела, полученной в результате попадания шайбы в ногу в матче с «Оттавой» (1:0).

Главный тренер «Кингс» Джим Хиллер сообщил, что травма не связана с прошлогодним переломом ноги, из-за которого Даути пропустил 47 игр в регулярном чемпионате-2024/25.

В текущем сезоне двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса » набрал 8 (2+6) очков в 19 играх при полезности «+7» и среднем времени на льду 22:32.