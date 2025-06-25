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Вечеринка «Флориды» в ночном клубе в Майами обошлась в 500 тысяч долларов. Счет закрыли за счет заведения

Вечеринка «Флориды» в ночном клубе в Майами обошлась в 500 тысяч долларов.

«Флорида» ранее обыграла «Эдмонтон» в плей-офф и выиграла Кубок Стэнли-2025. 

В подкасте Spittin’ Chiclets Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачак и Брэд Маршанд, сидя в бассейне, рассказали, как праздновали победу.

Маршанд высказался о том, что Александр Барков остановил его, когда он попытался вернуться в ночной клуб E11EVEN в пять утра.

«Я должен был вернуться. Я знаю, что вы, ребята, бывали там – никто не уходит из E11EVEN, пока его оттуда не выгнали» – сказал Маршанд.

После этого Ткачак перебил Маршанда и рассказал, что бар оплатил весь их счет.

«Он собирался заплатить, а потом понял: «О, счет на 500 тысяч закрыли за счет заведения», – рассказал Ткачак.

«К нам там относятся довольно хорошо. Они делают хорошую работу – они классные», – добавил Райнхарт.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey Beast
logoФлорида
logoКубок Стэнли
logoСэм Райнхарт
алкоголь и спорт
logoНХЛ
logoБрэд Маршанд
logoМэттью Ткачак
logoАлександр Барков
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