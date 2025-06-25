Вечеринка «Флориды» в ночном клубе в Майами обошлась в 500 тысяч долларов. Счет закрыли за счет заведения
Вечеринка «Флориды» в ночном клубе в Майами обошлась в 500 тысяч долларов.
«Флорида» ранее обыграла «Эдмонтон» в плей-офф и выиграла Кубок Стэнли-2025.
В подкасте Spittin’ Chiclets Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачак и Брэд Маршанд, сидя в бассейне, рассказали, как праздновали победу.
Маршанд высказался о том, что Александр Барков остановил его, когда он попытался вернуться в ночной клуб E11EVEN в пять утра.
«Я должен был вернуться. Я знаю, что вы, ребята, бывали там – никто не уходит из E11EVEN, пока его оттуда не выгнали» – сказал Маршанд.
После этого Ткачак перебил Маршанда и рассказал, что бар оплатил весь их счет.
«Он собирался заплатить, а потом понял: «О, счет на 500 тысяч закрыли за счет заведения», – рассказал Ткачак.
«К нам там относятся довольно хорошо. Они делают хорошую работу – они классные», – добавил Райнхарт.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey Beast
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