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Кросби, Макдэвид, Маккиннон, Биннингтон, Маршанд, Беннетт, Марнер и Даути – в составе Канады на ОИ-2026 по версии сайта НХЛ

НХЛ назвала возможный состав сборной Канады на Олимпиаду.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милан и Кортина д’Ампеццо.

Ранее сборная Канады назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026. В список были включены шесть игроков: Кэйл Макар, Сидни Кросби, Нэтан Маккиннон, Коннор Макдэвид, Брэйден Пойнт и Сэм Райнхарт.

NHL.com представил свою версию возможного состава команды на турнир. 

Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Логан Томпсон («Вашингтон»), Эдин Хилл («Вегас»).

ЗащитникиДрю Даути («Лос-Анджелес»), Томас Харли («Даллас»), Кэйл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Алекс Пьетранжело («Вегас»), Ши Теодор («Вегас»), Девон Тэйвс («Колорадо»).

Нападающие: Сэм Беннетт («Флорида»), Энтони Сирелли («Тампа»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэндон Хэйгл («Тампа»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршанд («Флорида»), Митч Марнер («Торонто»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брэйден Пойнт («Тампа»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Шайфли («Виннипег»), Марк Стоун («Вегас»), Ник Сузуки («Монреаль»), Роберт Томас («Сент-Луис»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoНХЛ
logoТомас Харли
logoАлекс Пьетранжело
logoЛоган Томпсон
logoМитч Марнер
logoНэтан Маккиннон
logoФлорида
logoОлимпиада-2026
logoКолтон Парайко
logoТоронто
logoСент-Луис
logoНик Сузуки
logoЭдмонтон
logoДжош Моррисси
logoШи Теодор
logoЭнтони Сирелли
logoМарк Шайфли
logoПиттсбург
logoТампа-Бэй
logoВиннипег
logoДрю Даути
logoБрэндон Хэйгл
logoолимпийский хоккейный турнир
logoЛос-Анджелес
logoСэм Беннетт
logoЭдин Хилл
logoРоберт Томас
logoСэм Райнхарт
logoБрэйден Пойнт
logoДевон Тэйвс
logoВегас
logoВашингтон
logoМарк Стоун
logoКолорадо
logoМонреаль
logoКоннор Макдэвид
logoДаллас
logoДжордан Биннингтон
logoКэйл Макар
logoБрэд Маршанд
logoСидни Кросби
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