Зито о ситуации с продлением Экблада и Маршанда: «У меня есть идея. Если что, план B и план С тоже есть. Но я надеюсь, что парни захотят остаться во «Флориде»
Билл Зито высказался о продлении контрактов с Аароном Экбладом и Брэдом Маршандом.
Оба игрока «Флориды» могут выйти на рынок свободных агентов 1 июля.
Ранее «Пантерс» продлили контракт с форвардом Сэмом Беннеттом на 8 лет с кэпхитом 8 миллионов долларов.
По данным PuckPedia, в данный момент у клуба, выигравшего Кубок Стэнли в двух сезонах подряд, остается 11 млн долларов под потолком зарплат.
«У меня есть идея. Если она не сработает, хорошо. План В и план С у нас тоже есть.
Но я надеюсь, что мы можем сделать достаточно для того, чтобы парни захотели остаться здесь и были счастливы. Это самое главное», – сказал Билл Зито.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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