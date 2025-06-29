Зито о ситуации с продлением Экблада и Маршанда: «У меня есть идея. Если что, план B и план С тоже есть. Но я надеюсь, что парни захотят остаться во «Флориде»

Билл Зито высказался о продлении контрактов с Аароном Экбладом и Брэдом Маршандом.

Оба игрока «Флориды» могут выйти на рынок свободных агентов 1 июля.

Ранее «Пантерс» продлили контракт с форвардом Сэмом Беннеттом на 8 лет с кэпхитом 8 миллионов долларов.

По данным PuckPedia, в данный момент у клуба, выигравшего Кубок Стэнли в двух сезонах подряд, остается 11 млн долларов под потолком зарплат.

«У меня есть идея. Если она не сработает, хорошо. План В и план С у нас тоже есть.

Но я надеюсь, что мы можем сделать достаточно для того, чтобы парни захотели остаться здесь и были счастливы. Это самое главное», – сказал Билл Зито .