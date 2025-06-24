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  • Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Sportsnet. Гавриков – 8-й, Проворов – 11-й, Беннетт – 2-й, Элерс – 3-й, Таварес – 4-й, Маршанд – 6-й
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Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Sportsnet. Гавриков – 8-й, Проворов – 11-й, Беннетт – 2-й, Элерс – 3-й, Таварес – 4-й, Маршанд – 6-й

Владислав Гавриков занял 8-е место в рейтинге лучших свободных агентов НХЛ.

Sportsnet опубликовал топ-12 игроков, которые 1 июля могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов. Его возглавил нападающий «Торонто» Митч Марнер.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Митч Марнер («Торонто»)

2. Сэм Беннетт («Флорида»)

3. Николай ЭлерсВиннипег»)

4. Джон Таварес («Торонто»)

5. Аарон Экблад («Флорида»)

6. Брэд Маршанд («Флорида»)

7. Брок Босер («Ванкувер»)

8. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»)

9. Микаэль Гранлунд («Даллас»)

10. Пьюс Сутер («Ванкувер»)

11. Иван Проворов («Коламбус»)

12. Патрик Кэйн («Детройт»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
logoВладислав Гавриков
logoНХЛ
logoЛос-Анджелес
рейтинги
возможные переходы
logoПьюс Сутер
logoПатрик Кэйн
logoБрэд Маршанд
logoТоронто
logoФлорида
logoДжон Таварес
logoМикаэль Гранлунд
logoАарон Экблад
logoКоламбус
logoДетройт
logoМитч Марнер
logoИван Проворов
logoНиколай Элерс
logoВанкувер
logoВиннипег
logoДаллас
logoБрок Босер
logoСэм Беннетт
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