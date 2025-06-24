Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Sportsnet. Гавриков – 8-й, Проворов – 11-й, Беннетт – 2-й, Элерс – 3-й, Таварес – 4-й, Маршанд – 6-й

Владислав Гавриков занял 8-е место в рейтинге лучших свободных агентов НХЛ.

Sportsnet опубликовал топ-12 игроков, которые 1 июля могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов. Его возглавил нападающий «Торонто» Митч Марнер .

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Митч Марнер («Торонто»)

2. Сэм Беннетт («Флорида»)

3. Николай Элерс («Виннипег »)

4. Джон Таварес («Торонто »)

5. Аарон Экблад («Флорида»)

6. Брэд Маршанд («Флорида»)

7. Брок Босер («Ванкувер»)

8. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»)

9. Микаэль Гранлунд («Даллас»)

10. Пьюс Сутер («Ванкувер»)

11. Иван Проворов («Коламбус»)

12. Патрик Кэйн («Детройт»).