Беннетт привез «Конн Смайт Трофи» в приют для животных. Форвард «Флориды» позировал с котятами на руках

Сэм Беннетт посетил приют для животных с «Конн Смайт Трофи».

Форвард «Пантерс», ставший самым ценным игроком плей-офф, навестил Общество защиты животных округа Брауард.

Беннетт провел время с котятами Blizzard (Метель), Marchy и DQ. Второй назван в честь Брэда Маршанда , третий – в честь традиционного десерта из сети ресторанов Dairy Queen, которые Сэм ел на протяжении всего плей-офф.

Обладатель приза имени позировал с котятами, а одному разрешил усесться прямо на трофей.

Напомним, в этом сезоне Беннетт запустил совместную программу с приютом под названием «Друзья Бенни». За каждую заброшенную шайбу в регулярке и плей-офф форвард оплачивал стоимость тем, кто хотел забрать животных к себе домой.

Изображение: nhl.com