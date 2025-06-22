Беннетт привез «Конн Смайт Трофи» в приют для животных. Форвард «Флориды» позировал с котятами на руках
Сэм Беннетт посетил приют для животных с «Конн Смайт Трофи».
Форвард «Пантерс», ставший самым ценным игроком плей-офф, навестил Общество защиты животных округа Брауард.
Беннетт провел время с котятами Blizzard (Метель), Marchy и DQ. Второй назван в честь Брэда Маршанда, третий – в честь традиционного десерта из сети ресторанов Dairy Queen, которые Сэм ел на протяжении всего плей-офф.
Обладатель приза имени позировал с котятами, а одному разрешил усесться прямо на трофей.
Напомним, в этом сезоне Беннетт запустил совместную программу с приютом под названием «Друзья Бенни». За каждую заброшенную шайбу в регулярке и плей-офф форвард оплачивал стоимость тем, кто хотел забрать животных к себе домой.
Изображение: nhl.com
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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