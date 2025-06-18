Беннет, Ткачак и Форслинг поливали болельщиков пивом из Кубка Стэнли во время празднования победы «Флориды» в баре. В адрес Сэма фанаты скандировали «MVP» и «еще на 8 лет»
Игроки «Флориды» поливали болельщиков пивом из Кубка Стэнли.
«Пантерс» выиграли трофей, одержав победу над «Эдмонтоном» (4-2) в финальной серии.
Днем игроки и персонал «Флориды» отправились в бар в Форт-Лодердейл-Бич, чтобы отпраздновать победу.
Форвард Мэттью Ткачак и защитник Густав Форслинг со второго этажа поливали толпу болельщиков «Пантерс» пивом и другими алкогольными напитками.
Сэм Беннет вылив на болельщиков алкоголь из Кубка Стэнли, при этом фанаты скандировали «MVP» в честь того, что форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.
Также болельщики кричали «еще 8 лет» в адрес Беннета, скорее всего, напоминая о новом контракте игрока с клубом.
Беннетт может подписать 8-летний контракт с «Флоридой» с зарплатой 8 млн долларов в год
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Florida Hockey Now
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