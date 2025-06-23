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Беннетт процитировал Конора Макгрегора, рассуждая о «Флориде»: «Нас называют грязными задирами. Я бы хотел извиниться – абсолютно ни перед кем. Мы двукратные чемпионы и делаем то, что хотим»

Сэм Беннетт процитировал Конора Макгрегора, рассуждая о стиле «Флориды».

Форвард «Пантерс» выступил с речью перед болельщиками во время чемпионского парада команды в Форт-Лодердейле. 

28-летний канадец стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды». Он был признан самым ценным игроком минувшего плей-офф, набрав 22 (15+7) очка в 23 играх при 48 минутах штрафа. 

«Многие нас критикуют. Им не нравится, как мы играем. Нас называют грязными и мерзкими задирами. Так что я хотел бы воспользоваться этим моментом, чтобы извиниться – абсолютно ни перед кем, черт возьми. 

Мы двукратные чемпионы и делаем то, что хотим. Вперед!», – сказал обладатель «Конн Смайт Трофи». 

В 2016 году боец UFC Конор Макгрегор произнес похожую речь после победы над Эдди Альваресом в бою за титул чемпиона в легком весе. 

«И я просто хотел бы от всего сердца сказать, что я хотел бы воспользоваться этим шансом, чтобы извиниться – абсолютно ни перед кем! Двукратный чемпион делает то, что пожелает!» – заявил тогда Макгрегор. 

Беннетт – самый противный игрок «Флориды»: кошмарит вратарей и забивает важные голы

«Я бы вторгся в его фавелу на лошади и убил бы всех, кто не пригоден к работе». Словесные панчи Макгрегора – искусство

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
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