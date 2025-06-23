Беннетт процитировал Конора Макгрегора, рассуждая о «Флориде»: «Нас называют грязными задирами. Я бы хотел извиниться – абсолютно ни перед кем. Мы двукратные чемпионы и делаем то, что хотим»

Сэм Беннетт процитировал Конора Макгрегора, рассуждая о стиле «Флориды».

Форвард «Пантерс» выступил с речью перед болельщиками во время чемпионского парада команды в Форт-Лодердейле.

28-летний канадец стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды». Он был признан самым ценным игроком минувшего плей-офф, набрав 22 (15+7) очка в 23 играх при 48 минутах штрафа.

«Многие нас критикуют. Им не нравится, как мы играем. Нас называют грязными и мерзкими задирами. Так что я хотел бы воспользоваться этим моментом, чтобы извиниться – абсолютно ни перед кем, черт возьми.

Мы двукратные чемпионы и делаем то, что хотим. Вперед!», – сказал обладатель «Конн Смайт Трофи».

В 2016 году боец UFC Конор Макгрегор произнес похожую речь после победы над Эдди Альваресом в бою за титул чемпиона в легком весе.

«И я просто хотел бы от всего сердца сказать, что я хотел бы воспользоваться этим шансом, чтобы извиниться – абсолютно ни перед кем! Двукратный чемпион делает то, что пожелает!» – заявил тогда Макгрегор.

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