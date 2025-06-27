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Агент Кравцова: «Виталий рассматривает варианты играть в КХЛ или в НХЛ»

Агент Виталия Кравцова высказался о будущем хоккеиста.

25-летний форвард пока не подписал новый контракт с «Трактором».

«Вообще не имеет значения, квалификацию на какую сумму дали Кравцову в «Тракторе». Алексей Волков, как любой грамотный генеральный менеджер, сделал ему квалификацию, чтобы сохранить права на игрока такого уровня. Вопрос не то, сколько дал «Трактор», а в самом желании игрока. Если бы он сказал, что останется в КХЛ, то мы бы пришли к Волкову и договорились бы.

Сейчас Кравцов рассматривает варианты играть здесь или играть в НХЛ. Как только Виталий примет окончательное решение, тогда будем обсуждать. Главное, чтобы было не поздно и чтобы у «Трактора» остались деньги. С Климом Костиным такая же ситуация: ему делали в «Авангарде» очень хорошее предложение, от которого тяжело отказаться. Он решил еще посмотреть варианты в НХЛ. Мы уважаем решение игрока, и поэтому ждем», – сказал агент Александр Черных, представляющий компанию WINNERS.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoВиталий Кравцов
Александр Черных
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