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Кравцов – худший выбор «Рейнджерс» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic

Виталий Кравцов назван худшим выбором «Рейнджерс» на драфте НХЛ за 10 лет.

The Athletic составил список лучших и худших выборов каждого из клубов НХЛ на драфте за последние десять лет.

Кравцова взяли под девятым общим номером в 2018 году. Россиянин провел за «Рейнджерс» 48 матчей и набрал 10 (5+5) очков.

В феврале 2023-го его обменяли в «Ванкувер» на пик в седьмом раунде драфта-2026 и форварда Уильяма Локвуда, ни разу не сыгравшего за клуб из Нью-Йорка.

В минувшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Кравцов провел 66 матчей за «Трактор» и набрал 58 (27+31) очков при полезности «плюс 31». В Кубке Гагарина у него 6+1 за 19 игр.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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