Овечкин, Панарин, Капризов, Сергачев, Бобровский, Ковальчук сыграют за команду НХЛ в «Матче года». Шипачев, Ткачев, Шарипзянов, Радулов, Голдобин – в команде КХЛ
Игра пройдет 13 июля 2025 года.
В составе команды НХЛ выступят Александр Овечкин («Вашингтон»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Артемий Панарин и Игорь Шестеркин (оба – «Рейнджерс»), Михаил Сергачев («Юта»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба – «Коламбус»), Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Александр Никишин (все – «Каролина»), Илья Любушкин («Даллас»), Андрей Василевский («Тампа»), Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко (оба – «Лос‑Анджелес»), Павел Бучневич («Сент‑Луис»), Артем Зуб («Оттава»), Дмитрий Куликов, Сергей Бобровский (оба – «Флорида»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Александр Романов («Айлендерс»), Илья Ковальчук.
За команду КХЛ сыграют Вадим Шипачев («Динамо» Минск), Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков (все – «Авангард»), Александр Радулов («Локомотив»), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба – «Спартак»), Никита Нестеров (ЦСКА), Максим Дорожко («Витязь»), Артем Галимов, Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин (все – «Ак Барс»), Егор Яковлев («Металлург»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Виталий Кравцов («Трактор»).