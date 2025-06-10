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Овечкин, Панарин, Капризов, Сергачев, Бобровский, Ковальчук сыграют за команду НХЛ в «Матче года». Шипачев, Ткачев, Шарипзянов, Радулов, Голдобин – в команде КХЛ

Объявлены предварительные составы на матч между российскими звездами НХЛ и КХЛ.

Игра пройдет 13 июля 2025 года.

В составе команды НХЛ выступят Александр Овечкин («Вашингтон»), Кирилл КапризовМиннесота»), Артемий Панарин и Игорь Шестеркин (оба – «Рейнджерс»), Михаил Сергачев («Юта»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба – «Коламбус»), Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Александр Никишин (все – «Каролина»), Илья ЛюбушкинДаллас»), Андрей Василевский («Тампа»), Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко (оба – «Лос‑Анджелес»), Павел Бучневич («Сент‑Луис»), Артем Зуб («Оттава»), Дмитрий Куликов, Сергей Бобровский (оба – «Флорида»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Александр Романов («Айлендерс»), Илья Ковальчук.

За команду КХЛ сыграют Вадим Шипачев («Динамо» Минск), Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков (все – «Авангард»), Александр Радулов («Локомотив»), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба – «Спартак»), Никита Нестеров (ЦСКА), Максим Дорожко («Витязь»), Артем Галимов, Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин (все – «Ак Барс»), Егор Яковлев («Металлург»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Виталий Кравцов («Трактор»).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Овечкин
logoКХЛ
logoАртемий Панарин
logoРейнджерс
logoНХЛ
logoАлександр Радулов
logoМихаил Сергачев
logoВладимир Ткачев 1995
logoКоламбус
logoНиколай Голдобин
logoЮта
logoСпартак
logoЛокомотив
logoДинамо Минск
logoМиннесота
logoКирилл Капризов
logoАвангард
logoВадим Шипачев
logoКирилл Марченко
logoДамир Шарипзянов
logoДмитрий Орлов
logoИлья Любушкин
logoИлья Ковальчук
logoДмитрий Куликов
logoЭдмонтон
logoАртем Зуб
logoАндрей Василевский
logoАйлендерс
logoСергей Бобровский
logoВасилий Подколзин
logoКаролина
logoАлександр Романов
logoАлександр Никишин
logoАндрей Кузьменко
logoТампа-Бэй
logoОттава
logoВладислав Гавриков
logoАндрей Свечников
logoДмитрий Воронков
logoДаллас
logoЛос-Анджелес
logoПавел Бучневич
logoСент-Луис
logoФлорида
logoМатч ТВ
logoСемен Чистяков
logoБогдан Конюшков
logoПавел Порядин
logoНикита Нестеров
logoНикита Лямкин
logoЕгор Яковлев
logoМеталлург Мг
logoМаксим Дорожко
logoАртем Галимов
logoВитязь
logoАк Барс
logoВиталий Кравцов
logoТорпедо
logoЦСКА
logoТрактор
logoДмитрий Яшкин
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