Волков о «Тракторе»: «Шабанов наверняка доедет до НХЛ в следующем сезоне. Не нужно бояться, что у нас распадется команда – думаю, 70% останется»

Алексей Волков заявил, что 70% хоккеистов должны остаться в «Тракторе».

– Восемь игроков состава имеют контракты на следующий сезон. Стоит ли ждать перемен и насколько большими они будут?

– Есть ОСА (ограниченно свободные агенты – Спортс’‘), которые у нас по возрасту присутствуют – это и Виталий Кравцов , и Семен Дер-Аргучинцев .

По Максиму Шабанову пока ясности нет, но все знают, куда он стремится. Наверняка он доедет до одной из команд НХЛ на следующий сезон.

Резких движений мы делать не будем. У нас был отличный состав, со своей конкуренцией и лидерами, со своими харизматичными игроками, которые довели до финала и подарили яркое зрелище.

Нужно будет очень тщательно оценивать, кого мы хотим привлечь, кто есть на рынке, как на внутреннем, так и за ее пределами.

Североамериканский рынок на мое удивление очень тихий, нет для этого времени активности, к которой мы привыкли. Сложно сказать, с чем это связано. Но работа ведется ежедневно.

Мы постараемся максимум оставить положительного из этого года и какие-то позиции усилить. Но пока нет конкретики.

Но не нужно бояться, что у нас распадется команда. Думаю, процентов 70 останется, нужны точечные решения, – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .