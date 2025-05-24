Артюхин об игре Шабанова в финале Кубка Гагарина: «Не согласен, что он сыграл плохо. Когда лидеры закрыты, нужна помощь нижних звеньев, чего у «Трактора» не было»

Евгений Артюхин оценил игру Максима Шабанова в финале Кубка Гагарина.

«Не согласен, с тем, что Шабанов сыграл плохо. Он сделал результат в первом матче, а дальше никто не отменял персональный разбор действий соперника, в частности лидеров «Трактора», таких как Шабанов и Кравцов .

В дальнейшем Никитин все это и применил на практике. Как только шайба была у Шабанова и Кравцова, на них выдвигались, как минимум, два хоккеиста «Локомотива ».

В такой ситуации, когда лидеры закрыты, необходима постоянная и стабильная помощь нижних звеньев, чего у «Трактора » не было, за исключением разве что активности вошедших в игру по ходу серии молодого Александра Рыкова и Егора Попова. Но этого против такого «Локомотива» очень мало», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин.