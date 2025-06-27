Агент Кузнецова: «Евгений способен быть звездой НХЛ и минимум 5 лет играть на высоком уровне»

Шуми Бабаев высказался о будущем Евгения Кузнецова.

«Евгений является игроком, который способен быть звездой НХЛ. Я в этом уверен, потому что он доказал это и в России, причем и игрой, и статистикой. Он сейчас в таком возрасте, что может играть в хоккей на высоком уровне еще минимум лет пять.

Финансовый вопрос настолько же важен, как и выбор команды. Он не может уйти на второй план, потому что бесплатно никто играть не будет. Цену мы себе знаем, но вы точно не услышите, что от Евгения отказались из-за аномальных запросов.

Критерии выбора команды? Главное, чтобы дали играть в тот хоккей, который он любит и в который умеет играть. Все будет строиться вокруг этого. Конечно, есть список клубов, в которых Евгений не хотел бы играть. Он очень небольшой, но все же есть.

Не вижу никаких сложностей в вопросе перехода Евгения в клуб из НХЛ. Что касается проблем вне льда, то этот слух кто-то пустил и все начали его повторять. Разве что-то было доказано? Никогда таких проблем не было и вдруг они появились. Та история, которая возникла в НХЛ, уже давно в прошлом. Сам Евгений пребывает в хорошем настроении и позитивно смотрит на будущее в Северной Америке», – сказал агент 33-летнего Евгения Кузнецова.