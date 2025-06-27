Бабаев о Кузнецове в НХЛ: «Раз доверия и комфорта в КХЛ нет, он будет играть в Америке. Ротенбергу Женя не подошел по игровым качествам, вопросов нет»

Шуми Бабаев объяснил, почему Евгений Кузнецов решил вернуться в НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.

Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаева заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.

«Ввиду того, что очень много информации, которая не соответствует действительности или соответствует только частично, я принял такое решение и сообщил Жене свою позицию. Я изначально ему говорил, что он игрок НХЛ и должен играть там.

Он согласился со мной, что не сказал свое последнее слово в НХЛ. Я понимаю, что в России все держится на слухах и никто не хочет реально понять, что было на самом деле. Хотя многие прекрасно знают, но их отпугивает контрактная стоимость, которую попросит Евгений .

Раз доверия и комфорта здесь нет, тогда он будет играть в Америке. И от любого, кто приезжает из НХЛ, ждут космоса, но это невозможно, так как люди по 10-15 лет играли в другой лиге. Им надо время, чтобы привыкнуть.

С учетом того, что Кузнецов набирал очко за игру, это суперрезультат. И смешно говорить о травмах, которых не было. У него не было травм, которые мешали ему играть в хоккей. А решение, нужен ему игрок или нет, принимает только тренер.

Просто Женя не подошел Роману Борисовичу по каким-то игровым качествам. При этом у него нет никаких вопросов к Ротенбергу . Каждый тренер видит свою работу по-своему», – сказал агент Шуми Бабаев.