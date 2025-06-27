Юрий Новиков: «Агент бьется за Кузнецова, не бросает в трудной ситуации. Он должен закрыть Женю на ключ, помочь победить зло. Надо идти даже в слабую команду НХЛ»

Юрий Новиков отреагировал на слова агента Евгения Кузнецова об НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.

Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаева заявил , что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.

«Агент Кузнецова с надеждой смотрит в его будущее. Это талант, который себя не реализовал, и это трагедия. Он успел выиграть Кубок Стэнли , играя не последнюю роль в «Вашингтоне ». Но беда, которая с ним ходит, непростая, справиться с ней не каждому дано.

Агент бьется за Кузнецова, и неважно, какой у него интерес. Главное – то, что он не бросает Женю в трудной ситуации и пытается его вернуть. Он борется за него.

Золотая команда Баффало для меня – герои. Эти ребята мне сделали биографию. Мне больно, когда кто-то оттуда попадает в сложную ситуацию. Надеюсь, что Женя оттуда вылезет.

Агент верит, что его хватит на то, чтобы отыграть сезон. Надо идти даже в слабую команду НХЛ , где он сможет почувствует себя лидером. Желаю ему набраться мужества и победить это зло. Агент должен приложить все усилия, закрыть его на ключ и помочь победить. Кузнецов – наш парень и талантливый человек», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.