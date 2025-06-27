  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Юрий Новиков: «Агент бьется за Кузнецова, не бросает в трудной ситуации. Он должен закрыть Женю на ключ, помочь победить зло. Надо идти даже в слабую команду НХЛ»
7

Юрий Новиков: «Агент бьется за Кузнецова, не бросает в трудной ситуации. Он должен закрыть Женю на ключ, помочь победить зло. Надо идти даже в слабую команду НХЛ»

Юрий Новиков отреагировал на слова агента Евгения Кузнецова об НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.

Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаева заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.

«Агент Кузнецова с надеждой смотрит в его будущее. Это талант, который себя не реализовал, и это трагедия. Он успел выиграть Кубок Стэнли, играя не последнюю роль в «Вашингтоне». Но беда, которая с ним ходит, непростая, справиться с ней не каждому дано.

Агент бьется за Кузнецова, и неважно, какой у него интерес. Главное – то, что он не бросает Женю в трудной ситуации и пытается его вернуть. Он борется за него.

Золотая команда Баффало для меня – герои. Эти ребята мне сделали биографию. Мне больно, когда кто-то оттуда попадает в сложную ситуацию. Надеюсь, что Женя оттуда вылезет.

Агент верит, что его хватит на то, чтобы отыграть сезон. Надо идти даже в слабую команду НХЛ, где он сможет почувствует себя лидером. Желаю ему набраться мужества и победить это зло. Агент должен приложить все усилия, закрыть его на ключ и помочь победить. Кузнецов – наш парень и талантливый человек», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoЕвгений Кузнецов
logoНХЛ
logoЮрий Новиков
logoШуми Бабаев
возможные переходы
logoВашингтон
logoКубок Стэнли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Светлов о будущем Кузнецова: «Евгений провел противоречивый сезон в СКА. Если у него будут горящие глаза Радулова, проблем с клубом не возникнет – по обе стороны океана»
1сегодня, 05:20
Вайсфельд о Кузнецове: «Должен был приехать и разрывать КХЛ? Такого не бывает. Статистика у него хорошая, весь негатив из-за шума при его подписании»
3вчера, 22:02
Дементьев о Кузнецове: «Контракт со СКА расслабил его. Тяжело сохранять мотивацию, получая подобные суммы, это сыграло с ним злую шутку»
11вчера, 21:22
Главные новости
Галуцен и Нил Грэм – фавориты на пост главного тренера «Далласа» (Даррен Дрегер)
122 минуты назад
Джей Вудкрофт войдет в штаб Кенневилла в «Анахайме» (TSN)
40 минут назад
Самсонов, Георгиев, Ванечек, Аллен, Раймер – в списке лучших вратарей, которые могут стать свободными агентами (NHL.com)
1057 минут назад
Дюков об аналоге Овечкина в футболе: «Рано или поздно такой футболист в России появится. Это должен быть не какой-то вратарь или защитник, а нападающий, который сможет забить больше всех»
66сегодня, 07:15
Сорокин о Бобровском: «Фанатик, наверное, самый трудолюбивый игрок, которого я встречал. Какой бы аспект ни назвать, везде он на высшем уровне»
1сегодня, 06:59
«Ванкувер» добился прогресса в переговорах с Гарландом. Форвард может продлить контракт на 6 лет с кэпхитом 6 млн долларов
4сегодня, 06:32
Пивоваров о Ротенберге на матче «Динамо» с 2Drots: «Разговаривали о футболе, хоккее с точки зрения бизнеса. Роман захотел посетить неординарное событие, мы его пригласили»
4сегодня, 06:13
Элерс сообщил «Виннипегу», что выйдет на рынок свободных агентов (Эллиотт Фридман)
13сегодня, 05:37
Щитов о пиве на стадионах: «Если человек хочет выпить на хоккее, почему бы и нет? Под воздействием алкоголя просыпается аппетит, люди купят пиццу, оставят больше денег»
27сегодня, 04:29
«Вашингтон» выменял Сурдифа у «Флориды» на 2 драфт-пика
10сегодня, 04:14
Ко всем новостям
Последние новости
Юрий Новиков: «Нам нужна организация, которая участвовала бы в судьбе ребят, оказавшихся в сложной ситуации. Они должны знать, что у них есть опора»
16 минут назад
Щитов о Комтуа: «Если он останется, это будет большим усилением для «Динамо». В плей-офф Максим был незаменимым»
2сегодня, 05:56
Броссо о переходе в «Динамо»: «Москва – потрясающий город, один из лучших в мире. Возвращение сюда – приятный бонус»
сегодня, 05:49
Светлов о будущем Кузнецова: «Евгений провел противоречивый сезон в СКА. Если у него будут горящие глаза Радулова, проблем с клубом не возникнет – по обе стороны океана»
1сегодня, 05:20
Вячеслав Быков: «Гончар много сделал для пропаганды хоккея в России и Северной Америке. Он достоин быть среди уважаемых спортсменов в Зале славы»
3сегодня, 04:59
«Вашингтон» продлил контракт с Рыбински на год
2сегодня, 04:55
«Коламбус» выменял Гонса у «Миннесоты» на Батлера
1сегодня, 04:39
Вайсфельд о Кузнецове: «Должен был приехать и разрывать КХЛ? Такого не бывает. Статистика у него хорошая, весь негатив из-за шума при его подписании»
3вчера, 22:02
Илья Сорокин: «Рейнджерс» – элита, на матчи ходят селебрити, актеры, команда более узнаваема. «Айлендерс» – клуб работяг»
2вчера, 21:52
Фетисов о включении Могильного в Зал славы: «В НХЛ второе имя Александра – Волшебник, он на льду творил чудеса. Он хороший человек, это тоже учитывается»
5вчера, 21:33