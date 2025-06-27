Агент Кузнецова: «Пишут, СКА расторг с Евгением контракт – это было обоюдное согласие. Мы просились уйти из клуба еще раньше, были неприятные моменты»

Агент Евгения Кузнецова заявил, что форвард хотел покинуть СКА по ходу сезона.

В апреле петербургский клуб расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.

Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаева заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.

«Никаких переговоров с клубами КХЛ не было, я только присматривался, что здесь можно получить и какие идут разговоры. Но я вижу, что журналисты и все остальные не понимают, что было в прошлом сезоне. И это самое печальное.

Даже то, что пишут, что СКА расторг контракт с Евгением Кузнецовым . СКА не расторгал контракт с Кузнецовым, это было обоюдное согласие. И мы просились уйти из клуба еще раньше, чем это было опубликовано.

Говорить о травмах тоже нелегитимно, потому что у нас есть заключение врачей, были ли они или нет. Поэтому вся информация, которая витает вокруг Кузнецова, соответствует действительности на 30-35%.

Были неприятные моменты по ходу сезона, но все это остается внутри между нами и СКА », – сказал Бабаев.