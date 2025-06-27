Черкас о Кузнецове: «Риски брать его – большие. Он мастер, но, как говорит президент, есть нюанс. Евгений – дорогой игрок, требует хорошего контракта»

Сергей Черкас высказался о возможном возвращении Евгения Кузнецова в НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.

Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

– Мне кажется, риски брать Кузнецова – большие. Это недешевый игрок, требует к себе внимания и хорошего контракта. Он на самом деле мастер, может здорово играть в хоккей. Но, как говорит наш президент, есть нюанс.

В данном случае он заключается в том, что Кузнецов – дорогой игрок. Раз в России он не нашел нового места работы, то решил снова попытать счастья в НХЛ. Но и там найти себя ему будет непросто.

– В КХЛ, думаете, Кузнецова никто не звал?

– В КХЛ позвать его мог только топ-клуб, учитывая запросы самого игрока, его агента. СКА дал Евгению хороший контракт, но он не оправдал ожиданий. Хотя играл неплохо, набирал очки. А потом началось: травмы, загадочные исчезновения, потеря формы...

Игрок, получающий такую зарплату, должен играть постоянно, решать матчи, обеспечивать результат. Ничего этого не было. Клубы КХЛ не могли предложить Кузнецову хороший контракт, видя, что из этого вышло в СКА.

– Когда Евгений приехал в Петербург из Америки, вы сказали, что в России его голова встанет на место.

– Я знаю Женю, он шикарный игрок, хороший человек – работал с ним в молодежной сборной. Но получается так, что не смог он перезагрузиться в России. Будет пытаться сделать это в Северной Америке. Кузнецов еще молодой игрок для сегодняшнего хоккея, желаю ему удачи, – сказал заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас.