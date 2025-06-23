Мухамадуллин об отъезде в НХЛ: «Я вышел из зоны комфорта в КХЛ и стараюсь зацепиться за свой шанс там. Говорю не про деньги, а про мечту»

Шакир Мухамадуллин сказал, что для него НХЛ – это не деньги, а мечта.

В мае 23-летний защитник продлил контракт с «Сан-Хосе » на 1 год с зарплатой 1 миллион долларов.

– Чем НХЛ лучше для молодых хоккеистов в сравнении с КХЛ?

– Не скажу, что лучше или хуже. Сколько меня спрашивают, конкретно ответить нельзя. Я вот поехал и два года провёл здесь, но я ничего не смогу объяснить. Нужно самому прочувствовать, у каждого по-своему идет. У меня вот так.

– Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов сказал, что его не тянет в НХЛ и ему комфортно здесь. Что вы думаете про эти слова?

– Мне тоже в КХЛ было комфортно, но я вышел из этой зоны, чтобы развиваться. Здесь, наверное, комфортнее, потому что нервничаешь меньше, не переживаешь так сильно. Здесь ты находишься у себя дома.

Там ты уже в другой стране, в другой лиге, где многое по-другому и в игре, и в быту. Повторюсь, у каждого все происходит индивидуально. Это его мнение, и ему решать, где играть. Я вышел из зоны комфорта и стараюсь зацепиться за свой шанс там.

– В России же можно больше заработать.

– Когда я говорю про НХЛ, я говорю не про деньги, а про мечту. Денежный вопрос здесь некорректен. Конечно, можно приехать в Россию и получать хорошие деньги, они в любом случае будут хорошими, потому что здесь цены в разы ниже, – сказал Мухамадуллин, ранее выступавший за «Салават».