Галимов о будущем: «Зачем ехать в четвертое звено «Анахайма»? Я не чеккер, не габаритный, в силовую играть не умею»
Артем Галимов порассуждал, стоит ли ему переходить в «Анахайм».
Срок контракта 25-летнего нападающего с «Ак Барсом» рассчитан до 31 мая. В НХЛ Галимов был задрафтован «Анахаймом».
«Не знаю, что станет определяющим фактором при выборе места, где буду играть… В целом много факторов.
Но мне для чего туда ехать в четвертое звено? Я не чеккер, не габаритный, в силовую играть не умею. Зачем мне это надо?
Гарантий стопроцентных в «Анахайме» дать не могут – не только мне, а вообще никому. Понравлюсь я им или не понравлюсь… Посмотрим», – сказал форвард «Ак Барса».
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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