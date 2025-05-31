Галимов о будущем: «Зачем ехать в четвертое звено «Анахайма»? Я не чеккер, не габаритный, в силовую играть не умею»

Артем Галимов порассуждал, стоит ли ему переходить в «Анахайм».

Срок контракта 25-летнего нападающего с «Ак Барсом » рассчитан до 31 мая. В НХЛ Галимов был задрафтован «Анахаймом ».

«Не знаю, что станет определяющим фактором при выборе места, где буду играть… В целом много факторов.

Но мне для чего туда ехать в четвертое звено? Я не чеккер, не габаритный, в силовую играть не умею. Зачем мне это надо?

Гарантий стопроцентных в «Анахайме» дать не могут – не только мне, а вообще никому. Понравлюсь я им или не понравлюсь… Посмотрим», – сказал форвард «Ак Барса».