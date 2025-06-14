Артем Галимов об «Анахайме»: «Звали не очень настойчиво, ни разу там не был после драфта. Нет смысла туда ехать просто так, чтобы в 4-м звене оказаться»

Форвард «Ак Барса» Артем Галимов рассказал о варианте с переходом в «Анахайм».

– Из-за океана вас настойчиво звали в последнее время?

– Не очень настойчиво.

– «Анахайм» насколько плотно контактировал после 2020 года, когда выбрал вас на драфте?

– Как-то контактировал, но не настойчиво, если выражаться вашими словами. Я там ни разу не был после драфта, такого плотного контакта с их стороны тоже не было.

– В будущем велика вероятность отъезда туда?

– Сложно сказать. Здесь много факторов, от которых это зависит.

– Нужен более конкретный интерес со стороны «Анахайма», с гарантией игрового времени?

– Да. Все-таки нет смысла ехать просто так туда, совершать отъезд ради отъезда, чтобы, к примеру, оказаться в четвертом звене.

– Четвертое звено — это не ваше?

– Я все-таки не чеккер, не оборонительный игрок. Да и габариты у меня не для четвертого звена.

– Нет ощущения, что «Анахайм» в последние годы в таком состоянии, что там несложно пробиться в топ-6, в первые два звена?

– Возможно. Но все равно гарантий здесь никто не даст. Так что посмотрим, что дальше будет. Может быть, через год что-то станет более понятно. В любом случае поиграть еще за «Ак Барс » тоже интересно.

Клуб мне дал очень многое, и хочется ему помочь. Казань всегда должна претендовать на победу в Кубке Гагарина. Думаю, в следующем сезоне у команды есть на это шансы, – сказал форвард казанцев.