«Сан-Хосе» продлил контракт с Мухамадуллиным на год с зарплатой 1 млн долларов

«Сан-Хосе» продлил контракт с Шакиром Мухамадуллиным на год.

Об этом сообщил генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир.

В прошедшем сезоне 23-летний защитник провел 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (2+7) очков при полезности «минус 7» и 8 минутах штрафа. По итогам сезона Мухамадуллин разделил 4-е место по передачам (7), 5-е по очкам (9) и 9-е по голам (2) среди дебютантов-защитников НХЛ.

«Шакир заслужил право быть частью нашей команды. Он получил ценный опыт, играя против сильных соперников, что значительно помогло его развитию.

Мы с интересом ждем его дальнейшего прогресса в предстоящем сезоне», – сказал генеральный менеджер клуба Майк Грир.

На драфте 2020 года Мухамадуллин был выбран «Нью‑Джерси» в 1-м раунде под общим 20‑м номером. Ранее защитник выступал в составе «Салавата Юлаева».