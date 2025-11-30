ФХР поздравила с Днем матери: «Мама жизнь подарила. Мир подарила мне и тебе ❤️»
Федерация Хоккея России поздравила с Днем матери.
Федерация Хоккея России опубликовала поздравление с Днем матери.
ФХР процитировала песню из фильма «Мама».
«Мама жизнь подарила. Мир подарила мне и тебе ❤️.
Поздравляем всех наших прекрасных мам с праздником! Счастья вам, здоровья и бесконечной любви! Благодарим вас за все и низкий вам поклон», – говорится в сообщении ФХР.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал ФХР
