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Галимов об «Анахайме»: «Что туда ехать наобум? Гарантии они дать не могут, в принципе никому не дают. Посмотрим через год»

Артем Галимов заявил, что не поедет в «Анахайм» наобум.

Ранее стало известно, что 25-летний форвард продлил контракт с «Ак Барсом» на следующий сезон. В НХЛ Галимов был задрафтован «Анахаймом».

– Вы не готовы ехать в клуб НХЛ без определенных гарантий, так?

– Да, и я об этом уже говорил.

– Ваша позиция достойна уважения.

– А что туда ехать наобум? В четвертое звено? Я не чеккер, не самый габаритный игрок. Я даже в силовой борьбе не самый лучший.

– С другой стороны, у «Анахайма» больше свободы в топ‑6, и там проще пробиться в первые два звена.

– Они мне так и говорили. Но все равно гарантии не могут дать. Они их в принципе никому не дают. Понравлюсь я или не понравлюсь там? Посмотрим через год, как все будет складываться.

– С чем вы связываете свой большой прогресс в прошедшем сезоне?

– С доверием со стороны тренерского штаба. Я получал большинство, мне давали игровое время. И раскрываешься, все начинает получаться.

– Модель «Ак Барса» изменилась, вы стали больше играть в атаку.

– Да, у нас появилось больше свободы действий. Нет какой‑то зажатости, мы не играем по рельсам.

– И на Кубок Гагарина вы претендуете.

– «Ак Барс» борется за победу в КХЛ из сезона в сезон. И теперь у нас были неплохие шансы, когда мы повели 2-0 в серии с «Динамо» во втором раунде. Если бы прошли дальше, то и с «Трактором» бы закусились. Вот с «Локомотивом» было бы тяжелее. Но все возможно!

А так «Ак Барс» всегда претендует на кубок. Просто надо сделать реально боевую хорошую команду, и мы будем бороться за чашу.

– Кажется, что «Ак Барс» без вас будет уже другой командой.

– Почему?

– Вы – лидер.

– Не знаю, посмотрим. Но спасибо за комплимент, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Галимов.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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