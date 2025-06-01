Галимов об «Анахайме»: «Что туда ехать наобум? Гарантии они дать не могут, в принципе никому не дают. Посмотрим через год»
Ранее стало известно, что 25-летний форвард продлил контракт с «Ак Барсом» на следующий сезон. В НХЛ Галимов был задрафтован «Анахаймом».
– Вы не готовы ехать в клуб НХЛ без определенных гарантий, так?
– Да, и я об этом уже говорил.
– Ваша позиция достойна уважения.
– А что туда ехать наобум? В четвертое звено? Я не чеккер, не самый габаритный игрок. Я даже в силовой борьбе не самый лучший.
– С другой стороны, у «Анахайма» больше свободы в топ‑6, и там проще пробиться в первые два звена.
– Они мне так и говорили. Но все равно гарантии не могут дать. Они их в принципе никому не дают. Понравлюсь я или не понравлюсь там? Посмотрим через год, как все будет складываться.
– С чем вы связываете свой большой прогресс в прошедшем сезоне?
– С доверием со стороны тренерского штаба. Я получал большинство, мне давали игровое время. И раскрываешься, все начинает получаться.
– Модель «Ак Барса» изменилась, вы стали больше играть в атаку.
– Да, у нас появилось больше свободы действий. Нет какой‑то зажатости, мы не играем по рельсам.
– И на Кубок Гагарина вы претендуете.
– «Ак Барс» борется за победу в КХЛ из сезона в сезон. И теперь у нас были неплохие шансы, когда мы повели 2-0 в серии с «Динамо» во втором раунде. Если бы прошли дальше, то и с «Трактором» бы закусились. Вот с «Локомотивом» было бы тяжелее. Но все возможно!
А так «Ак Барс» всегда претендует на кубок. Просто надо сделать реально боевую хорошую команду, и мы будем бороться за чашу.
– Кажется, что «Ак Барс» без вас будет уже другой командой.
– Почему?
– Вы – лидер.
– Не знаю, посмотрим. Но спасибо за комплимент, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Галимов.
Галимов сможет уехать в НХЛ из «Ак Барса» в любой момент, заявил агент: «Решили продлить контракт на год, но с опцией»