Тренер «Сочи» Михайлов об 1:0 с «Амуром»: «Хорошая игра всей команды и нашего вратаря. Мы внесли коррективы по сравнению с прошлыми матчами, это дало результат»

Тренер «Сочи» высказался о победе над «Амуром».

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал победу в матче против «Амура » (1:0).

Вратарь Илья Самсонов сделал шатаут, отразив все 39 бросков по своим воротам.

– Очень напряженная игра. Мы знали, что «Амур» дома очень активно начинает. Об этом мы сразу предупредили ребят.

Мы повели 1:0. Понятно, что соперника не устраивал счет. Но мы внесли определенные коррективы по сравнению с прошлыми матчами. Это дало результат. Хорошая игра всей команды и нашего вратаря.

– Вы разговаривали с экс‑игроком «Амура» Кэмом Ли, который долго выступал в Хабаровске?

– Понятно, что если хоккеист совсем недавно играл в каком‑то клубе, он будет иметь дополнительный интерес. Он знает этот лед, эту атмосферу. И товарищи какие‑то остались в той команде. Но я с ним особо не говорил, что он должен хорошо провести этот матч, – сказал Михайлов.

