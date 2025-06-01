Галимов сможет уехать в НХЛ из «Ак Барса» в любой момент, заявил агент: «Решили продлить контракт на год, но с опцией»
Ранее стало известно, что 25-летний форвард продлил соглашение с казанским клубом на следующий сезон. Сообщалось, что он получит около 40 млн рублей за год.
– Артем долго принимал решение относительно отъезда за рубеж, поэтому, скорее всего, это произойдет через год.
Мы поговорили с руководством «Ак Барса» в лице Марата Валиуллина и приняли решение продлить контракт на год, но с опцией, что Артем может уехать в НХЛ.
– То есть в любой момент?
– Да.
– Артем говорил, что «Анахайм» не может дать стопроцентных гарантий ему на место во втором‑третьем звене.
– Сами знаете, никто таких гарантий не может дать. Поэтому мы приняли пока такое решение, а именно остаться в «Ак Барсе», – сказал агент нападающего Александр Черных.
Галимов о будущем: «Зачем ехать в четвертое звено «Анахайма»? Я не чеккер, не габаритный, в силовую играть не умею»