Галимов сможет уехать в НХЛ из «Ак Барса» в любой момент, заявил агент: «Решили продлить контракт на год, но с опцией»

Артем Галимов сможет уехать в НХЛ в любой момент по новому контракту.

Ранее стало известно , что 25-летний форвард продлил соглашение с казанским клубом на следующий сезон. Сообщалось , что он получит около 40 млн рублей за год.

– Артем долго принимал решение относительно отъезда за рубеж, поэтому, скорее всего, это произойдет через год.

Мы поговорили с руководством «Ак Барса» в лице Марата Валиуллина и приняли решение продлить контракт на год, но с опцией, что Артем может уехать в НХЛ.

– То есть в любой момент?

– Да.

– Артем говорил, что «Анахайм» не может дать стопроцентных гарантий ему на место во втором‑третьем звене.

– Сами знаете, никто таких гарантий не может дать. Поэтому мы приняли пока такое решение, а именно остаться в «Ак Барсе », – сказал агент нападающего Александр Черных.

Галимов о будущем: «Зачем ехать в четвертое звено «Анахайма»? Я не чеккер, не габаритный, в силовую играть не умею»