Каменский о матчах России с Беларусью: «ФХР и КХЛ делают все, чтобы искать новых соперников, но ситуация остается прежней. Сейчас у нас просто нет других возможностей»
Валерий Каменский высказался об играх между сборными России и Беларуси.
Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о частых играх между сборными России и Беларуси.
«Сейчас у нас просто нет других возможностей. Федерация хоккея и КХЛ делают все, чтобы искать новых соперников, но ситуация остается прежней.
Мы продолжаем развивать собственный хоккей. Видно, что лига стала куда более непредсказуемой: появляются новые игроки, раскрываются новые лидеры. Поэтому и в составе сборной хочется увидеть этих ребят – они заслужили внимание», – заявил Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
