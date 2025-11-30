Каменский о матчах России с Беларусью: «ФХР и КХЛ делают все, чтобы искать новых соперников, но ситуация остается прежней. Сейчас у нас просто нет других возможностей»

Валерий Каменский высказался об играх между сборными России и Беларуси.

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о частых играх между сборными России и Беларуси .

«Сейчас у нас просто нет других возможностей. Федерация хоккея и КХЛ делают все, чтобы искать новых соперников, но ситуация остается прежней.

Мы продолжаем развивать собственный хоккей. Видно, что лига стала куда более непредсказуемой: появляются новые игроки, раскрываются новые лидеры. Поэтому и в составе сборной хочется увидеть этих ребят – они заслужили внимание», – заявил Каменский.