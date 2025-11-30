Селебрини – 1-й в топ-100 игроков в возрасте до 22 лет по версии The Hockey News, Бедард – 2-й, Фантилли – 3-й, Демидов – 7-й, Мичков – 8-й
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов вошел в топ-100 лучших хоккеистов в возрасте 21 года или моложе по версии The Hockey News.
При составлении рейтинга учитывались игроки, которые родились не позднее 2004 года. Возраст учитывался по состоянию на 1 октября.
Список возглавил форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини.
1. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);
2. Коннор Бедард («Чикаго»);
3. Адам Фантилли («Коламбус»);
4. Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);
5. Лэйн Хатсон («Монреаль»);
6. Лео Карлссон («Анахайм»);
7. Иван Демидов («Монреаль»);
8. Матвей Мичков («Филадельфия»);
9. Мэттью Шефер («Айлендерс»);
10. Беккетт Сеннеке («Анахайм»);
11. Зеев Байум («Миннесота»);
12. Майкл Миса («Сан-Хосе»);
13. Антон Фрондель («Юргорден»);
14. Лэндон Дюпон («Эверетт»);
15. Артем Левшунов («Чикаго»);
16. Зэйн Парех («Калгари»);
17. Юрай Слафковски («Монреаль»);
18. Тидж Игинла («Келоуна»);
19. Портер Мартон (университет штата Мичиган);
20. Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);
...54. Михаил Егоров (Бостонский университет);
...58. Дмитрий Симашев («Юта»);
..89. Семен Фролов (МХК «Спартак»);
98. Даниил Бут («Тусон»).