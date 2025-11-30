  • Спортс
Селебрини – 1-й в топ-100 игроков в возрасте до 22 лет по версии The Hockey News, Бедард – 2-й, Фантилли – 3-й, Демидов – 7-й, Мичков – 8-й

Иван Демидов вошел в топ-10 лучших молодых хоккеистов.

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов вошел в топ-100 лучших хоккеистов в возрасте 21 года или моложе по версии The Hockey News.

При составлении рейтинга учитывались игроки, которые родились не позднее 2004 года.  Возраст учитывался по состоянию на 1 октября.

Список возглавил форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини.

1. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);

2. Коннор Бедард («Чикаго»);

3. Адам ФантиллиКоламбус»);

4. Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);

5. Лэйн Хатсон («Монреаль»);

6. Лео Карлссон («Анахайм»);

7. Иван Демидов («Монреаль»);

8. Матвей Мичков («Филадельфия»);

9. Мэттью Шефер («Айлендерс»);

10. Беккетт Сеннеке («Анахайм»);

11. Зеев Байум («Миннесота»);

12. Майкл Миса («Сан-Хосе»);

13. Антон Фрондель («Юргорден»);

14. Лэндон Дюпон («Эверетт»);

15. Артем Левшунов («Чикаго»);

16. Зэйн Парех («Калгари»);

17. Юрай Слафковски («Монреаль»);

18. Тидж Игинла («Келоуна»);

19. Портер Мартон (университет штата Мичиган);

20. Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);

...54. Михаил Егоров (Бостонский университет);

...58. Дмитрий Симашев («Юта»);

..89. Семен Фролов (МХК «Спартак»); 

98. Даниил Бут («Тусон»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
