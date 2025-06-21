Серавалли считает, что Макдэвид продлит контракт на 8 лет: «Думаю, он не хочет проходить через это снова через 4 года. Если через несколько лет он решит, что не видит пути к победе, сможет уйти»

Фрэнк Серавалли высказался о ситуации с контрактом Коннора Макдэвида.

Срок соглашения Макдэвида с «Эдмонтоном» с кэпхитом 12,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. 1 июля он получит право продлить контракт.

В плей-офф-2025 «Ойлерс» во второй раз подряд проиграли в финале Кубка Стэнли «Флориде».

Ранее капитан клуба сообщил , что не торопится с принятием решения. Он также отметил, что при подписании долгосрочного контракта приоритетом для него будет возможность побеждать в Кубке Стэнли.

Серавалли ответил на вопрос о том, каковы шансы, что Коннор Макдэвид подпишет новый контракт с «Эдмонтоном ».

«100 процентов. Не 99. 100», – сказал инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли в эфире Oilers Now.

Инсайдер также считает, что Макдэвид, скорее всего, продлит соглашение на 8 лет.

«Я просто смотрю на Коннора Макдэвида и думаю, что это парень, который не хочет проходить через это снова через четыре года. Потому что правда в том, что если он подпишет контракт на восемь лет и через два, три или четыре года после этого решит, что «Эдмонтон» ему не подходит, и он теряет видение или не видит пути к победе, все, что ему нужно будет сделать, это поднять руку, и он сможет уйти.

Никто не будет пытаться запереть лучшего игрока в мире. Такое просто никогда не произойдет», – считает Серавалли.

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