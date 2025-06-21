Фридман о возможности краткосрочного контракта Макдэвида и «Эдмонтона»: «Коннор как бы скажет: «Эй, я не позволю никому расслабиться»

Эллиотт Фридман порассуждал о контракте Коннора Макдэвида.

У капитана «Эдмонтона » остался еще один сезон по контракту, согласно которому его оклад составляет 12,5 миллиона долларов в год.

«Интересно, может ли Макдэвид подписать краткосрочный контракт? Это только мое мнение.

Интересно, подпишет ли он соглашение на пару лет. Ему будет 29 лет в январе. Если он подпишет двухлетний контракт, то сможет ли он подписаться снова в 31 год? Тем самым он бы мог провести 13 лет в «Эдмонтоне» после драфта в 2015 году.

Он как бы скажет: «Эй, я здесь, и не позволю никому расслабиться». Если бы я был на его месте, то учел бы это.

Я бы понял, если срок контракта будет намного короче, чем восемь лет», – сказал журналист Эллиотт Фридман .