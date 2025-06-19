Макдэвид о возможном продлении контракта с «Ойлерс»: «Не тороплюсь с принятием решения. Если почувствую, что есть хорошее окно, чтобы побеждать снова и снова, подписание не будет проблемой»

Коннор Макдэвид высказался касательно своего будущего в «Ойлерс».

Срок соглашения форварда с «Эдмонтоном » с кэпхитом 12,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. 1 июля он получит право продлить контракт.

В плей-офф-2025 «Ойлерс» во второй раз подряд проиграли в финале Кубка Стэнли «Флориде».

– Прошло всего пару дней после окончания сезона. Мне потребуется некоторое время, чтобы перегруппироваться, немного поговорить со своим агентом, семьей и принять некоторые решения, когда придет время. Спешить с этим не нужно.

– Какими будут ваши приоритеты при подписании долгосрочного контракта?

– Победа будет в верхней части списка, это самое главное. Если я почувствую, что есть хорошее окно, чтобы побеждать здесь снова и снова, то подписание не будет проблемой.

Опять же, прошло всего пару дней. Я уверен, что мы займемся этим в течение следующих пары недель. Но я не тороплюсь с принятием какого-либо решения. Я не думаю, что нужны какие-то сроки.

Я знаю, что 1 июля люди будут смотреть, сделано ли что-нибудь. Но что касается меня, я просто не тороплюсь с этим, – сказал капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид .