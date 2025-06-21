«Какой еще Коннор Макдэвид?» Ткачак упомянул форварда на вечеринке в честь победы «Флориды», фанаты начали скандировать «##### Макдэвида»
Мэттью Ткачак упомянул Коннора Макдэвида на вечеринке в честь Кубка Стэнли.
В этом году «Эдмонтон» с Макдэвидом во второй раз проиграл «Флориде» с Ткачаком в финале плей-офф НХЛ (3-4 в 2024 году и 2-4 в 2025-м).
«Какой еще Коннор Макдэвид?» – сказал Мэттью Ткачак во время одной из вечеринок в честь празднования победы «Флориды» в Кубке Стэнли.
После этого фанаты начали скандировать «##### (к черту) Макдэвида». Ткачак не присоединился к ним, но взял микрофон и направил его на толпу.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Blade of Steel
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