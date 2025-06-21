Джонстон о Макдэвиде: «Он пустил корни в Эдмонтоне, его жена только что открыла там бар. Все указывает на то, что он хочет остаться. Но не удивлюсь, если это будет краткосрочный контракт»
Срок соглашения Макдэвида с «Эдмонтоном» с кэпхитом 12,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. 1 июля он получит право продлить контракт.
Ранее капитан клуба сообщил, что не торопится с принятием решения. Он также отметил, что при подписании долгосрочного контракта приоритетом для него будет возможность побеждать в Кубке Стэнли.
В плей-офф-2025 «Ойлерс» во второй раз подряд проиграли в финале Кубка Стэнли «Флориде».
«Он вложил много усилий и энергии в создание команды «Ойлерс» вместе с Леоном Драйзайтлем, который является его лучшим другом.
Он пустил глубокие корни в городе, живет там уже 10 лет, у него уже есть контракт на 11-й сезон. Его жена Лорен только что открыла бар в Эдмонтоне. Она предприниматель. У нее много разных предприятий, я просто думаю, что все указывает на то, что он хочет остаться. Но «Ойлерс» должны дать ему причину остаться.
Я бы не удивился, если бы это было краткосрочное соглашение, не потому, что он уже одной ногой за дверью, а потому, что это просто оставляет ему возможность выбора. Это продолжает оказывать давление на организацию, чтобы она была претендентом на кубок», – сказал инсайдер TSN Крис Джонстон в The Chris Johnston Show.
Макдэвид о возможном продлении контракта с «Ойлерс»: «Не тороплюсь с принятием решения. Если почувствую, что есть хорошее окно, чтобы побеждать снова и снова, подписание не будет проблемой»