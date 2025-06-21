  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Джонстон о Макдэвиде: «Он пустил корни в Эдмонтоне, его жена только что открыла там бар. Все указывает на то, что он хочет остаться. Но не удивлюсь, если это будет краткосрочный контракт»
7

Джонстон о Макдэвиде: «Он пустил корни в Эдмонтоне, его жена только что открыла там бар. Все указывает на то, что он хочет остаться. Но не удивлюсь, если это будет краткосрочный контракт»

Крис Джонстон порассуждал о ситуации с контрактом Коннора Макдэвида.

Срок соглашения Макдэвида с «Эдмонтоном» с кэпхитом 12,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. 1 июля он получит право продлить контракт.

Ранее капитан клуба сообщил, что не торопится с принятием решения. Он также отметил, что при подписании долгосрочного контракта приоритетом для него будет возможность побеждать в Кубке Стэнли.

В плей-офф-2025 «Ойлерс» во второй раз подряд проиграли в финале Кубка Стэнли «Флориде».

«Он вложил много усилий и энергии в создание команды «Ойлерс» вместе с Леоном Драйзайтлем, который является его лучшим другом.

Он пустил глубокие корни в городе, живет там уже 10 лет, у него уже есть контракт на 11-й сезон. Его жена Лорен только что открыла бар в Эдмонтоне. Она предприниматель. У нее много разных предприятий, я просто думаю, что все указывает на то, что он хочет остаться. Но «Ойлерс» должны дать ему причину остаться.

Я бы не удивился, если бы это было краткосрочное соглашение, не потому, что он уже одной ногой за дверью, а потому, что это просто оставляет ему возможность выбора. Это продолжает оказывать давление на организацию, чтобы она была претендентом на кубок», – сказал инсайдер TSN Крис Джонстон в The Chris Johnston Show. 

Макдэвид о возможном продлении контракта с «Ойлерс»: «Не тороплюсь с принятием решения. Если почувствую, что есть хорошее окно, чтобы побеждать снова и снова, подписание не будет проблемой»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportskeeda
logoКоннор Макдэвид
logoНХЛ
logoЭдмонтон
Бизнес
logoЛеон Драйзайтль
Крис Джонстон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фридман о возможности краткосрочного контракта Макдэвида и «Эдмонтона»: «Коннор как бы скажет: «Эй, я не позволю никому расслабиться»
4сегодня, 03:55
Генменеджер «Эдмонтона» считает приоритетом продление контракта с Макдэвидом: «Коннор – лучший хоккеист в НХЛ, ключевой игрок команды»
9сегодня, 00:55
Касатонов про «Эдмонтон»: «1-2 игроками Кубок Стэнли не выиграешь. Одну игру они сдали из-за дисциплины, устраивали стычки, немного дворовый хоккей»
2вчера, 09:54
Главные новости
«Какой еще Коннор Макдэвид?» Ткачак упомянул форварда на вечеринке в честь победы «Флориды», фанаты начали скандировать «##### Макдэвида»
19 минут назад
Медведев об отставке Ротенберга из СКА: «Жизнь на этом не заканчивается. Роман Борисович найдет себе применение, в том числе и в тренерской сфере»
538 минут назад
Роман Ротенберг: «Фильм «Движение вверх» идеально описывает мою карьеру. Занимаюсь детско-юношеским хоккеем, планируем организацию матча с детишками из Канады, США»
4455 минут назад
Светлов о серии «Флориды» с «Эдмонтоном»: «Средняя результативность – 7,5 шайб за игру. Забито на 13 голов больше, чем за два последних финала КХЛ вместе взятых. Космос!»
6сегодня, 08:52
Борис Ротенберг о рекорде Овечкина: «Саня – герой. Всю свою жизнь положил на достижение результата и стал лучшим в мире! Такой кистевой бросок мало у кого можно найти»
8сегодня, 08:42
«Дай мне контракт». Маршанд о том, что сказал бы генменеджеру «Флориды»
16сегодня, 08:31
Брылин о словах Грицюка: «Не понимаю, что такое американский менталитет. При общении уточню, что он имел в виду. Всегда приятно работать с нашими ребятами»
8сегодня, 07:45
Борис Ротенберг об увольнении сына из СКА: «После поражения люди забывают обо всех регалиях и достижениях – они только сплотились. Роман никогда не покинет хоккей»
75сегодня, 07:15
«Торонто» надеется подписать контракт с Найзом с зарплатой 4-5 млн долларов в год. Форвард хочет получать около 7 млн
7сегодня, 07:05
Маршанд приклеил на свою футболку логотип «Эдмонтона» с подписью «Лузеры»
56сегодня, 07:02Видео
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн о словах Беннетта о намерении остаться во «Флориде»: «Это то, чего он хочет. Но еще предстоит провести переговоры. Пока не уверен, к чему они приведут»
43 минуты назад
Зобнин об исполнении гимна России с Овечкиным и Легковым: «Это традиция. Было приятно видеть ребят. Думаю, еще раз увидимся в следующем году»
1сегодня, 08:59
Агент Набокова: «Он решил, что было бы неплохо в этом году остаться в КХЛ, подготовиться морально, подучить язык. После этого уже можно будет помогать «Колорадо»
сегодня, 08:16
Хант подписал контракт с «Калгари» на два года и 825 тысяч долларов. Форвард набрал 49 очков в 49 матчах в сезоне АХЛ
сегодня, 07:55
Барков, Ахо, Хейсканен, Лунделль, Рантанен, Сарос и Луостаринен – в составе Финляндии на ОИ-2026 по версии сайта НХЛ
1сегодня, 07:30
Министр спорта Татарстана о новой арене для «Ак Барса»: «Это очень большие деньги по нынешним временам. Но в какой-то перспективе, наверное, да»
1сегодня, 06:40
Березкин о чемпионстве «Локомотива»: «Хорошего парада уже не получится – полагал, сразу организуют. Эмоции подутихнут»
4сегодня, 06:35
Игорь Гришин: «Овечкина можно назвать величайшим снайпером среди российских хоккеистов. В России умеют выращивать талантливых, сильных игроков – они немного другого направления»
1сегодня, 05:55
Спотт вошел в тренерский штаб «Бостона». Он работал ассистентом в «Далласе» в трех прошлых сезонах
сегодня, 04:20
Фридман о возможности краткосрочного контракта Макдэвида и «Эдмонтона»: «Коннор как бы скажет: «Эй, я не позволю никому расслабиться»
4сегодня, 03:55