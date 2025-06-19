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«Оттава» продлила контракт с Зеттерлундом на 3 сезона с кэпхитом 4,275 млн долларов

Нападающий Фабиан Зеттерлунд подписал новый контракт с «Оттавой».

Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата – 4,275 млн долларов в год в среднем.

25-летний форвард присоединился к «Сенаторс» в марте в результате обмена с «Сан-Хосе».

Фабиан Зеттерлунд набрал 36 (17+19) очков в 64 играх сезона НХЛ в составе «Шаркс». После обмена на его счету 5 (2+3) баллов в 20 играх регулярки за «Оттаву», а также 6 матчей в плей-офф.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Оттавы»
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